Zehn Wahlkreisduelle – und was sie über die Stimmung in Land verraten

Dass nun wirklich jede Stimme zählt, also wirklich jede, bewahrheitete sich am Sonntagabend in Baden-Württemberg, im Wahlkreis Stuttgart I. Die Grünen-Kandidatin Simone Fischer kam bei der Auszählung der Erststimmen auf 28,3 Prozent, und die CDU-Kandidatin Elisabeth Schick-Ebert kam auch auf 28,3 Prozent. Die bisherige Landesbehindertenbeauftragte Fischer allerdings erhielt 16 Stimmen mehr als die Unternehmensberaterin Schick-Ebert, 45 668 zu 45 652 Stimmen, knapper geht es kaum.