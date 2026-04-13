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Ungarn

Freudenfest in Budapest

Nach 16 Jahren muss Viktor Orbán die Macht abgeben. Bilder eines historischen Wahltags.

13. April 2026 | Lesezeit: 1 Min.

Schon nach Bekanntgabe der Teilergebnisse feiert Péter Magyar zusammen mit vielen Unterstützern der Tisza-Partei in Budapest.

Zum Sieg über Viktor Orbán und dessen Fidesz-Partei sagt Wahlsieger Magyar: „Machen wir eine große ungarische Party.“ 

In den Straßen von Budapest feiern die Anhänger der Tisza-Partei ausgelassen - und erklettern sogar Ampeln.

Tausende Menschen versammeln sich am Donauufer gegenüber dem Parlamentsgebäude.

Viele schwenken die ungarische Flagge. Die Stimmung ähnelt der auf einer Fanmeile.

Am Wahlsonntag warteten die Menschen in langen Schlangen darauf, ihre Stimme abgeben zu können. Die Wahlbeteiligung erreichte fast 80 Prozent. 

Frauen in traditioneller ungarischer Kleidung machen in einem Wahllokal in der Nähe von Budapest ihr Kreuz. 

Nach 16 Jahren an der Macht muss Viktor Orbán sein Amt als ungarischer Ministerpräsident abgeben.

Nicht nur Freude: Unterstützer der Fidesz-Partei sind von der Niederlage schockiert. „Vége van“, sagen manche - „Das ist das Ende".

Foto: AFP
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Freudenfest in Budapest
Foto: Denes Erdos/AP
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Nach 16 Jahren muss Viktor Orbán die Macht abgeben. Bilder eines historischen Wahltags.

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Schon nach Bekanntgabe der Teilergebnisse feiert Péter Magyar zusammen mit vielen Unterstützern der Tisza-Partei in Budapest.

Foto: Janos Kummer/Getty Images
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Zum Sieg über Viktor Orbán und dessen Fidesz-Partei sagt Wahlsieger Magyar: „Machen wir eine große ungarische Party.“ 

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In den Straßen von Budapest feiern die Anhänger der Tisza-Partei ausgelassen - und erklettern sogar Ampeln.

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Tausende Menschen versammeln sich am Donauufer gegenüber dem Parlamentsgebäude.

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Viele schwenken die ungarische Flagge. Die Stimmung ähnelt der auf einer Fanmeile.

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Am Wahlsonntag warteten die Menschen in langen Schlangen darauf, ihre Stimme abgeben zu können. Die Wahlbeteiligung erreichte fast 80 Prozent. 

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Frauen in traditioneller ungarischer Kleidung machen in einem Wahllokal in der Nähe von Budapest ihr Kreuz. 

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Nach 16 Jahren an der Macht muss Viktor Orbán sein Amt als ungarischer Ministerpräsident abgeben.

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Nicht nur Freude: Unterstützer der Fidesz-Partei sind von der Niederlage schockiert. „Vége van“, sagen manche - „Das ist das Ende".

Text: Pauline Claßen; Digitales Storytelling: Daniel Hofer

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