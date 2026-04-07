Das Erste, was einem in der Wohnung von Erzsébet R. auffällt, ist Viktor Orbán. In der Schrankwand im Wohnzimmer stehen Fotos von ihm, der Orbán von heute neben einem jüngeren Orbán mit dunklem Haar. Eine Landkarte von Ungarn an der Wand ist mit vier Orbán-Fotos geschmückt, auf eine gerahmte Zeichnung ist in großen orangefarbenen Buchstaben „Fidesz“ gemalt, der Name von Orbáns Partei. Und da ist noch diese Mappe. Erzsébet R. öffnet sie vorsichtig, zieht Grußkarten heraus. Zum Geburtstag, zu Weihnachten, herzliche Grüße von Viktor Orbán.