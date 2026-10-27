Foto: David Goldman/AP Photo
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Israel

Schicksalswahl

Von Leon Wenz
27. Oktober 2026
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Foto: Ronen Zvulun/Reuters
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In Israel haben seit 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Wahllokale geöffnet.

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