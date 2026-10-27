Foto: David Goldman/AP Photo Foto: David Goldman/AP Photo Israel Schicksalswahl Von Leon Wenz 27. Oktober 2026 Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Foto: Ronen Zvulun/Reuters Foto: Ronen Zvulun/Reuters In Israel haben seit 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Wahllokale geöffnet. Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte aktivieren Sie JavaScript.