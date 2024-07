Wo die Brandmauer gegen die extreme Rechte steht

Die Französinnen und Franzosen haben am vergangenen Sonntag zum ersten Mal in der ersten Runde der Parlamentswahlen eine extrem rechte Partei auf den ersten Platz gewählt. 33 Prozent der Stimmen konnten der Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und Jordan Bardella sowie seine Verbündeten für sich gewinnen. Dementsprechend blau erscheint auch die Karte der erstplatzierten Parteien in jedem Wahlkreis.