Russisch Roulette

Es fängt schon mit der Sitzordnung an. Katja Wolf weiß nicht richtig, wohin mit sich. Sie hat jetzt Monate auf der Straße hinter sich, hat für das Bündnis Sahra Wagenknecht in Thüringen ein Riesenergebnis geholt bei der Landtagswahl. Am Morgen danach ist sie also nach Berlin aufgebrochen, da taucht sie mit leicht zerzaustem Haar und Spuren der Wahlnacht im Gesicht vor der Hauptstadtpresse auf.