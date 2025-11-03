Ihre Kindheit: voller Krisen. Ihre Pubertät: von der Pandemie verpfuscht.
Wie geht es den Menschen, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern?
Hier sprechen sie über ihre Träume, ihre sexuelle Identität, den Rechtsruck – und Erwachsene, die für sie gar keine Vorbilder sind.
.
14. November 2025 | Lesezeit: 24 Min.
Elin Escher, Schülerin aus Remagen: Ich möchte gerne mal Kinder haben, aber ich frage mich: Kann man das überhaupt noch verantworten? Die Welt ist schon so kaputt. Wir reiten uns selbst in die Kacke.