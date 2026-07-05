Die Nacht ist noch nicht angebrochen, aber da drinnen, wo es keine Fenster gibt, ist es ohnehin immer schummrig. So schummrig, dass die Augen sich erst mal ans Dunkel gewöhnen müssen. Nur nicht stolpern. Treppensteigen gehört im „Pascha“ dazu, der Begriff „Laufhaus“ ist hier wörtlich zu verstehen: Die Aufzüge sind ausweislich der Schilder nur für die Mieterinnen gedacht, wie die Frauen hier genannt werden. Die Kunden müssen zu Fuß gehen, wenn sie alles sehen wollen.