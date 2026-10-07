Am 17. Oktober 2020 verändert sich Violas Leben für immer. Eigentlich wollte sie nur kurz bei einer Demonstration gegen die AfD vorbeischauen - aber dann wird sie dort von einem Auto angefahren und landet im Krankenhaus. Der Fahrer ist AfD-Mitglied und war mit seinen Freunden vor Ort, um “Zecken zu glotzen”.

Viola ist politisch links eingestellt - und eine Schwarze Frau. Trotzdem wird das Gericht später urteilen, dass hinter der Tat weder ein rechtsextremistisches noch ein rassistisches Motiv steht.

Die SZ-Journalistin Shannon Bierwirth will herausfinden, warum das Gericht so geurteilt hat. Als sie Viola trifft, um über das Geschehene zu sprechen, merken beide: Ihre täglichen Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland überschneiden sich sehr.

Eine Podcast-Serie über eine Frau, die Opfer einer Gewalttat geworden ist und sich ihre Geschichte zurückholen will.

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