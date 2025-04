In den USA ist der 30. April ein Tag der Trauer und des Gedenkens an die Gefallenen und Veteranen. Auch in diesem Jahr, wenn sich das Ende des Vietnamkriegs, der zur größten Niederlage der USA wurde, zum 50. Mal jährt. In Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt hingegen ist der Jahrestag ein Anlass für Jubel und eine Militärparade. Er ist außerdem Stoff einer großen Erzählung, mit der sich die kommunistische Einheitspartei seit 1975 an der Macht hält.