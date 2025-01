Die goldene Tischuhr im Besprechungsraum des Verteidigungsministeriums strahlt Ruhe und Kontinuität aus in wilden Zeiten. Das antike Stück stand schon im Besprechungsraum des Verteidigungsministeriums, als Boris Pistorius noch in Hannover arbeitete. Die Zeiger stehen auf Punkt 14 Uhr, als Pistorius ankommt und mit festem Händedruck grüßt. Er hat eine lange Zugreise hinter sich, in die Ukraine und zurück. Und auch die kommende Woche wird nicht ruhiger: Da tritt Donald Trump sein Amt als US-Präsident an.