Ein denkwürdiger Abend in Versailles

Eigentlich sollten Vertreter Irans und der USA das Abkommen am Freitag in der Schweiz unterzeichnen. Manche vermuten, man habe Bilder von allzu viel Harmonie verhindern wollen. Schließlich zementiert das Memorandum of understanding noch keinen dauerhaften Frieden in der Region, sondern ist vielmehr der Start für komplizierte Detailverhandlungen.