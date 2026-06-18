Ein denkwürdiger Abend in Versailles
Die französischen Gastgeber Emmanuel und Brigitte Macron haben zum Dinner eingeladen: Sie wollen den Abschluss des G-7-Gipfels in Évian feiern und 250 Jahre Unabhängigkeit der USA.
Zahlreiche Journalisten warten am Mittwochabend auf die Ankunft des US-Präsidenten – der allerdings verspätet sich um knapp drei Stunden.
Über die prunkvolle Kulisse hatte sich Donald Trump schon im Vorfeld sichtlich gefreut. Er sei Fan von wunderschönen Orten, sagte er, und Versailles sei „the real deal“ – in Bezug auf Gold vor allem.
In Versailles angekommen, lässt er sich vom sichtlich stolzen französischen Präsidenten das Schloss zeigen. Nicht fehlen darf der über 300 Jahre alte Spiegelsaal, der 17 riesige Fenster hat und 17 genauso große Spiegel.
Auch mehrere Ministerinnen und Minister aus Frankreich und den USA sind vor Ort.
Sie werden festlich empfangen an diesem Mittwochabend.
Dann der Coup: Präsident Trump unterschreibt überraschend die Absichtserklärung zwischen USA und Iran für Frieden im Nahen Osten. Das Weiße Haus veröffentlicht ein Video, das die Szene zeigt.
Eigentlich sollten Vertreter Irans und der USA das Abkommen am Freitag in der Schweiz unterzeichnen. Manche vermuten, man habe Bilder von allzu viel Harmonie verhindern wollen. Schließlich zementiert das Memorandum of understanding noch keinen dauerhaften Frieden in der Region, sondern ist vielmehr der Start für komplizierte Detailverhandlungen.
Kurz darauf bestätigt Iran: Der erste Schritt zur Beendigung des Nahostkrieges ist eingeleitet. Ein Bild zeigt den Präsidenten Massud Peseschkian mit der unterzeichneten Absichtserklärung in der Hand.
Am frühen Donnerstagmorgen steigt Trump dann wieder in die Air Force One. In der Schweiz soll derweil nach wie vor ein Treffen stattfinden, lässt die Regierung ausrichten. Nach dem gemeinsamen Beschluss könnten jetzt bereits die ersten Verhandlungen über die konkrete Umsetzung des Abkommens geführt werden.