Foto: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP
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Ein denkwürdiger Abend in Versailles

Von Niklas Keller und Nadja Tausche
18. Juni 2026
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Foto: -/AFP
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Es ist eine spektakuläre Kulisse, die sich der US-Präsident für seinen Überraschungscoup ausgesucht hat. Im Schloss Versailles macht er den ersten Schritt in Richtung dauerhafter Frieden in Nahost. Die wichtigsten Szenen in Bildern.

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Foto: Anna Moneymaker/Anna Moneymaker/Pool Getty Image
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Die französischen Gastgeber Emmanuel und Brigitte Macron haben zum Dinner eingeladen: Sie wollen den Abschluss des G-7-Gipfels in Évian feiern und 250 Jahre Unabhängigkeit der USA. 

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Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
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Zahlreiche Journalisten warten am Mittwochabend auf die Ankunft des US-Präsidenten – der allerdings verspätet sich um knapp drei Stunden. 

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Foto: Anna Moneymaker/Anna Moneymaker/Pool Getty Image
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Über die prunkvolle Kulisse hatte sich Donald Trump schon im Vorfeld sichtlich gefreut. Er sei Fan von wunderschönen Orten, sagte er, und Versailles sei „the real deal“ – in Bezug auf Gold vor allem.

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Foto: ANNA MONEYMAKER/AFP
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In Versailles angekommen, lässt er sich vom sichtlich stolzen französischen Präsidenten das Schloss zeigen. Nicht fehlen darf der über 300 Jahre alte Spiegelsaal, der 17 riesige Fenster hat und 17 genauso große Spiegel.

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Foto: Anna Moneymaker/Anna Moneymaker/Pool Getty Image
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Auch mehrere Ministerinnen und Minister aus Frankreich und den USA sind vor Ort.

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Sie werden festlich empfangen an diesem Mittwochabend. 

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Foto: X/The White House
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Dann der Coup: Präsident Trump unterschreibt überraschend die Absichtserklärung zwischen USA und Iran für Frieden im Nahen Osten. Das Weiße Haus veröffentlicht ein Video, das die Szene zeigt. 

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Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
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Eigentlich sollten Vertreter Irans und der USA das Abkommen am Freitag in der Schweiz unterzeichnen. Manche vermuten, man habe Bilder von allzu viel Harmonie verhindern wollen. Schließlich zementiert das Memorandum of understanding noch keinen dauerhaften Frieden in der Region, sondern ist vielmehr der Start für komplizierte Detailverhandlungen.

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Kurz darauf bestätigt Iran: Der erste Schritt zur Beendigung des Nahostkrieges ist eingeleitet. Ein Bild zeigt den Präsidenten Massud Peseschkian mit der unterzeichneten Absichtserklärung in der Hand.

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Foto: MANDEL NGAN/AFP
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Am frühen Donnerstagmorgen steigt Trump dann wieder in die Air Force One. In der Schweiz soll derweil nach wie vor ein Treffen stattfinden, lässt die Regierung ausrichten. Nach dem gemeinsamen Beschluss könnten jetzt bereits die ersten Verhandlungen über die konkrete Umsetzung des Abkommens geführt werden.

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