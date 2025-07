Seit dem 7. Oktober 2023 vergeht kaum eine Woche, in der die propalästinensische Community in Berlin nicht auf die Straße geht. Eine dieser Kundgebungen sticht dennoch hervor: Am Nakba-Tag, dem Gedenktag der Vertreibung der Palästinenser am 15. Mai dieses Jahres, kommen am Südstern in Berlin Kreuzberg nach Angaben der Polizei rund 1100 propalästinensische Sympathisanten zusammen.