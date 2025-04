Das beliebteste Thema unter den Vatikan-Beobachtern in Rom dieser Tage ist, wenig überraschend, die Frage: Wer wird der nächste Papst? Die meisten räumen ein: Selten war die Lage so unübersichtlich wie diesmal. Es geht nicht nur um den Machtkampf zwischen Reformern, Konservativen und Reaktionären, sondern auch schlicht um die Persönlichkeit der Kardinäle. Viele sind neu und waren selten in Rom, kennen die Kollegen nicht, gehören nicht zu einem bestimmten Lager, haben keine Seilschaften gebildet.