Die Münchner Sicherheitskonferenz 2025 wird noch lange in Erinnerung bleiben: In einer beispiellos scharfen, ja aggressiven Rede rechnete der neue US-Vizepräsident J. D. Vance mit den europäischen Verbündeten ab. Es war die erste programmatische Botschaft der zweiten Regierung von Präsident Donald Trump an die Partner jenseits des Atlantiks. Bei der Sicherheitskonferenz ließ sie viele Zuhörerinnen und Zuhörer geradezu schockiert zurück. Boris Pistorius, der Bundesminister der Verteidigung, sagte über das, was er von Vance vernommen hatte: „Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel.“