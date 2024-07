Der Preis einer First Lady

Es ist und bleibt ungeheuerlich, dass die älteste Demokratie der Welt noch nie von einer Frau regiert wurde. Jedenfalls nicht offiziell. Die laufende Kalenderwoche hat wieder einmal gezeigt, dass die Ehefrauen der US-Präsidenten ein kaum zu unterschätzender Machtfaktor im Weltengefüge sind. Wer wäre in der Lage, dem sogenannten Anführer der freien Welt mal eben zu befehlen, was er zu tun und zu lassen hat – abgesehen von der First Lady, die neben ihm am Frühstückstisch sitzt? „Look Joe, wir lassen nicht zu, dass 90 Minuten die vier Jahre deiner Präsidentschaft definieren“, hat Jill Biden dieser Tage zu Joe Biden gesagt und ihm damit zumindest vorerst verboten, aus dem Rennen um die Präsidentschaft auszusteigen.

Es ist sicherlich auch nicht übertrieben zu sagen: Ohne Eleanor Roosevelt, Jackie Kennedy, Rosalynn Carter oder Nancy Reagan wären die politischen Karrieren ihrer jeweiligen Männer so nicht denkbar gewesen. Und die stilprägende Lady Bird Johnson wurde zu ihrer Zeit im Weißen Haus nur halb im Scherz „Mrs. Vice President“ genannt.

Mit diesem Vorwissen versteht man etwas besser, weshalb in Washington gerade 456 000 Dollar für ein Foto von Dolley Madison bezahlt wurden. Sicher, es ist nicht irgendein Foto, sondern – soweit bekannt – das erste, das jemals von einer First Lady aufgenommen wurde. Dolley Madison war die Ehefrau von James Madison, dem vierten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das Bild ist wirklich schön, Dolley Madison trägt ein Turban-artiges Kopfteil und blickt mit einer leicht verschmitzten Selbstsicherheit in die Kamera. Trotzdem sind 456 000 Dollar ein stolzer Preis. Bezahlt hat ihn die Smithsonian National Portrait Gallery bei Sotheby’s. Der Verkäufer, der das Foto im Keller eines verstorbenen Verwandten entdeckt hatte, wollte anonym bleiben.

Bei dem Bild handelt es sich um eine Daguerreotypie, das erste kommerziell nutzbare Fotografie-Verfahren. Es wurde laut dem Smithsonian um 1846 aufgenommen, als Dolley Madison weit über 70 und ihr Mann schon lange tot war. Der Fotograf John Plumbe Jr., ein britischer Einwanderer, hat auch die ältesten bekannten Aufnahmen des Weißen Hauses sowie des Kapitols geschossen. Trotzdem ging er in den 1850er-Jahren mit seinem Fotogeschäft pleite und nahm sich das Leben.

Dolley Madison wird von Historikern durchaus den Top Ten der bedeutendsten First Ladies zugerechnet. Sie öffnete das Weiße Haus für Empfänge, Festbankette oder auch Zeichenkurse und gilt als eine Pionierin der Soft Power im politischen Amerika. Als britische Truppen 1814 in Washington einmarschierten und das Weiße Haus niederbrannten, rettete sie nicht nur sich selbst, sondern – mit der Hilfe ihrer Sklaven – auch das berühmte George-Washington-Porträt des Malers Gilbert Stuart.

In der National Portrait Gallery kann das Foto von Dolley Madison nun neben einem Bild von John Quincy Adams gezeigt werden, dem ältesten bekannten Foto eines US-Präsidenten. Dafür musste das Museum vor einigen Jahre relativ läppische 360 500 Dollar ausgeben. Auch das sagt etwas aus über den Wert der First Ladies im Machtgefüge.