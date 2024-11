Bei den Demokraten wächst das Unbehagen

A m Wochenende hatten die Demokraten noch geglaubt, vielleicht sogar Iowa gewinnen zu können. In einer Umfrage der dort ansässigen Regionalzeitung Des Moines Register lag Kamala Harris deutlich vor Donald Trump – obwohl die Republikaner in diesem Bundesstaat sonst zuverlässig gewinnen. Die Stimmung war daher zuversichtlich, heiter gar. Zumal Trumps Wahlkampf auf der Zielgeraden eine Katastrophe gewesen war, voller Beleidigungen, Ausfällen, Zorn. Einmal hielt er eine komplette Rede in einer Signalweste, die fast so orange war wie sein Gesicht..