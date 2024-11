Verfolgen Sie die Wahl in den Swing States

In North Carolina wurde das Wahlrecht seit der vergangenen Wahl angepasst: Anders als noch 2020 müssen die Briefwahlzettel am Wahltag angekommen sein, um zu gelten. In der Vergangenheit gab es eine Übergangszeit, sodass Stimmen noch bis zu neun Tage nach dem Wahltag gezählt wurden. Aufgrund dieser neuen Regelung dürfte das Zählen in North Carolina schneller gehen als bisher.