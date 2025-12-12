USA

„Trump verliert von Minute zu Minute an Macht“

Der US-Präsident verkündet niedrigere Preise und höhere Gehälter – aber davon spüren die Amerikaner nichts. Zur Genugtuung seiner Gegner machen die Wahlniederlagen und Umfragetiefs der Republikaner nun auch Trump-Anhänger nervös.

Von Peter Burghardt
12. Dezember 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Amerikas Laune ist schlecht, also stieg Donald Trump mal wieder auf eine Bühne. „Lower prices“, ließ er am Mittwoch in Pennsylvania auf blauen Schildern verkünden, und „bigger paychecks“. Niedrigere Preise und höhere Gehälter. „Es läuft besser als je zuvor“, erzählte der US-Präsident dem Publikum, als sei er im Wahlkampf. Tags zuvor hatte er der Interviewerin vom Portal Politico die Frage, welche Note er seiner Wirtschaft geben würde, so beantwortet: „A-plus.“ A-plus? „Yeah. A-plus plus plus plus plus.“

