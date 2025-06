Warm und schwer hängt der Himmel über Washington, D.C., als Donald Trump seinen 79. Geburtstag begeht und das 250. Jubiläum der US Army. In welcher Reihenfolge auch immer. Es scheint an diesem überladenen 14. Juni nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es blitzt und donnert und hagelt, weshalb die Militärparade gleich früher beginnen soll als geplant, um das Spektakel vor dem Weltuntergang über die Bühne zu bringen. Aber entladen haben sich Amerikas Spannungen an diesem Samstag schon, auf fürchterliche Weise, deshalb ist dies eigentlich kein Tag zum Feiern.