Foto: Imago/H. Tschanz-Hofmann/Robin Rayne, AFP/Saul Loeb
Foto: Imago/H. Tschanz-Hofmann/Robin Rayne, AFP/Saul Loeb

Wer wird der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin der USA?

Das Rennen um die Nachfolge von Donald Trump ist eröffnet. Nach den Midterms bringen sich die ersten Kandidatinnen und Kandidaten in Position. Sie haben zwei Jahre Zeit, um die Menschen in den USA von sich zu überzeugen.

Foto: Imago/H. Tschanz-Hofmann/Robin Rayne, AFP/Saul Loeb
Foto: Imago/H. Tschanz-Hofmann/Robin Rayne, AFP/Saul Loeb
Wer wird der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin der USA?
Foto: Imago/H. Tschanz-Hofmann/Robin Rayne, AFP/Saul Loeb
Foto: Imago/H. Tschanz-Hofmann/Robin Rayne, AFP/Saul Loeb

Das Rennen um die Nachfolge von Donald Trump ist eröffnet. Nach den Midterms bringen sich die ersten Kandidatinnen und Kandidaten in Position. Sie haben zwei Jahre Zeit, um die Menschen in den USA von sich zu überzeugen.

Von Peter Burghardt und Charlotte Walser
13. November 2026 | Lesezeit: 7 Min.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.