Wer wird der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin der USA?
Das Rennen um die Nachfolge von Donald Trump ist eröffnet. Nach den Midterms bringen sich die ersten Kandidatinnen und Kandidaten in Position. Sie haben zwei Jahre Zeit, um die Menschen in den USA von sich zu überzeugen.
Wer wird der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin der USA?
Das Rennen um die Nachfolge von Donald Trump ist eröffnet. Nach den Midterms bringen sich die ersten Kandidatinnen und Kandidaten in Position. Sie haben zwei Jahre Zeit, um die Menschen in den USA von sich zu überzeugen.