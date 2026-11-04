Donald Trump beim Wahlkampf in Daytona Beach, Florida.
Donald Trump beim Wahlkampf in Daytona Beach, Florida.
Donald Trump beim Wahlkampf in Daytona Beach, Florida.
Foto: Brendan Smialowski/AFP
Foto: Brendan Smialowski/AFP

Der alte Mann und das blaue Meer

In dieser Wahlnacht ist eine Welle von alttestamentarischem Ausmaß durch die USA geschwappt. Selbst Texas ist jetzt demokratisch. Es ist eine Zäsur, nur einer tut so, als hätte er mit all dem nichts zu tun: Donald Trump.

Donald Trump beim Wahlkampf in Daytona Beach, Florida.
Donald Trump beim Wahlkampf in Daytona Beach, Florida.
Donald Trump beim Wahlkampf in Daytona Beach, Florida.
Foto: Brendan Smialowski/AFP
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Der alte Mann und das blaue Meer

In dieser Wahlnacht ist eine Welle von alttestamentarischem Ausmaß durch die USA geschwappt. Selbst Texas ist jetzt demokratisch. Es ist eine Zäsur, nur einer tut so, als hätte er mit all dem nichts zu tun: Donald Trump.

Von Peter Burghardt und Boris Herrmann
4. November 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Um kurz nach Mitternacht klingelt bei Fox News das Telefon, in der Leitung: Donald Trump. Der Wahlverlierer. Danke für den Anruf, Mr. President, sagt Moderator Bret Baier. Was seine Reaktion auf diese Wahlnacht sei? „Na ja, ich bin ein bisschen überrascht“, antwortet Trump. „Ich hätte gedacht, dass sie besser abschneiden würden“, er meint damit seine Republikaner. Seine Stimme klingt rau und matt, was wohl nicht nur an der späten Stunde liegt. Dann kommt die eigentliche Sensation: Donald Trump gratuliert den Demokraten.

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