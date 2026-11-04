Um kurz nach Mitternacht klingelt bei Fox News das Telefon, in der Leitung: Donald Trump. Der Wahlverlierer. Danke für den Anruf, Mr. President, sagt Moderator Bret Baier. Was seine Reaktion auf diese Wahlnacht sei? „Na ja, ich bin ein bisschen überrascht“, antwortet Trump. „Ich hätte gedacht, dass sie besser abschneiden würden“, er meint damit seine Republikaner. Seine Stimme klingt rau und matt, was wohl nicht nur an der späten Stunde liegt. Dann kommt die eigentliche Sensation: Donald Trump gratuliert den Demokraten.