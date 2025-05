Johann Wadephul macht jetzt alles richtig. Dem Außenminister ist aber auch alles haarklein erklärt worden. Jeder Schritt, jede Drehung. Ein Mitglied der Ehrengarde hat dem Besucher aus Deutschland unter Zuhilfenahme eines iPads ausführlich die ganze Zeremonie erläutert und sich am Ende fürsorglich erkundigt, ob er noch Fragen habe. Was dieser verneinte. Jetzt geht Wadephul an der Seite des deutschen Militärattachés und eines ausgesprochen hochgewachsenen amerikanischen Offiziers im Regen die rutschige Treppe hinunter zum Grabmal des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington. Fast im Gleichschritt nähert sich das Trio dem Kranz mit einer Schleife in den deutschen Farben. Als die Soldaten salutieren, legt Wadephul die Hand aufs Herz.