Zu den größeren Zielen Donald Trumps gehört, Amerika zu einem sicheren Land zu machen. „Make America safe again“ ist Teil seines „Make America great again“-Programms. Und wenn es nach der Trump-Regierung geht, ist das auch längst gelungen. Dank Trump und seiner ehemaligen Sicherheitsbeauftragten Kristi Noem sei Amerika gleich für mehrere Generationen sicherer geworden, hieß es vor ein paar Wochen in einer Mitteilung der Homeland Security.