Deutet man seine Auftritte während der vergangenen Woche richtig, dann ist Donald Trump bester Laune und voller Tatendrang. „Unglaublich“ und „taktisch brillant“ seien der Angriff auf Venezuela und die Entführung von Staatschef Nicolás Maduro gewesen, ließ der US-Präsident die Welt mehrfach wissen. Und er legte einen Plan vor, demzufolge Venezuela in den nächsten Monaten Öl im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar in den USA abliefern muss – um den Verkauf am Weltmarkt will Trump sich selbst kümmern. Von Demokratie und Neuwahlen in der Diktatur am Nordzipfel Südamerikas ist zurzeit keine Rede mehr. Lieber lässt Trump Bemerkungen fallen, die nahelegen, dass er sich mit Venezuela allein nicht zufriedengeben will.