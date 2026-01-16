Eine Demokratie erlischt

Wo genau endet die Demokratie? Wo beginnt der Autokratismus? Eher dort, wo die Richter nicht mehr unabhängig sein dürfen? Die Witze nicht mehr regierungskritisch? Oder ist es da, wo unbescholtene Menschen befürchten müssen, auf offener Straße verhaftet zu werden? Wo der Präsident sich persönlich bereichert, das Wahlsystem manipuliert und wo die geschichtliche Wahrheit umgeschrieben wird? Wo politische Gegner zu Feinden erklärt und die Parteifreunde zu Lakaien degradiert werden? Oder ist es dort, wo all das zusammenkommt? Wie im ersten Jahr der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.