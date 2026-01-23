Trumps Außenpolitik: Chaos oder Strategie?

Er hat Iran bombardieren lassen, und nebenbei Syrien und Nigeria. Er hat einen Flugzeugträger in die Karibik beordert und Venezuelas Staatschef in einer Kommandoaktion verhaften lassen. Er hat den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vor laufender Kamera gedemütigt und dem Menschenschlächter Wladimir Putin den roten Teppich ausgerollt. Und zu guter Letzt hat er mit seinen Annexionsplänen für Grönland das erfolgreichste Bündnissystem der Neuzeit faktisch gesprengt; im Kreml und in Pekings Zhongnanhai dürften sie sich vor Vergnügen auf die Schenkel schlagen. Donald Trump umschmeichelt Amerikas Feinde, Amerikas Freunde aber disst er.