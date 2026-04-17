Vor sechs Jahren ist Li Bing aus China in die USA geflohen – aus der Diktatur in ein freies Land.

Seit Trump und seine ICE-Vollstrecker Menschen jagen, muss sie sich verstecken.

Besuch bei einer Frau, die nicht fassen kann, in welchem Albtraum sie plötzlich lebt.

„Jetzt bin ich wieder auf der Flucht“

Vor sechs Jahren ist Li Bing aus China in die USA geflohen – aus der Diktatur in ein freies Land.

Seit Trump und seine ICE-Vollstrecker Menschen jagen, muss sie sich verstecken.

Besuch bei einer Frau, die nicht fassen kann, in welchem Albtraum sie plötzlich lebt.

„Jetzt bin ich wieder auf der Flucht“
Von Kai Strittmatter
17. April 2026 | Lesezeit: 25 Min.

Der Moment, in dem Li Bing das erste Mal weinte nach ihrer Ankunft in den USA, war der Moment, in dem ihr klar wurde: Jetzt bin ich frei.

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