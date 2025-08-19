In Texas kocht ein Streit über das Redistricting hoch, eine Neuziehung der Wahlkreisgrenzen. Die in dem Bundesstaat regierenden Republikaner haben dafür im texanischen Abgeordnetenhaus einen Entwurf vorgelegt, der nicht nur die politischen Gegner in Aufruhr versetzt, sondern auch Beobachter irritiert hat. Durch diese Maßnahme könnten sich die Republikaner weitere Sitze im Kongress in Washington sichern, selbst wenn sich die politische Stimmung nicht verändert.

Die Abgeordneten der Demokratischen Partei hatten deshalb das Parlament verlassen – und den Bundesstaat. So machten sie eine Abstimmung unmöglich; das texanische Abgeordnetenhaus war damit beschlussunfähig. Der Vorwurf der Kritiker: Die Republikaner betreiben Gerrymandering im großen Stil. Was bedeutet das?

Alle zehn Jahre kommt es in den USA zu einer Volkszählung, dem Census. So sieht es die amerikanische Verfassung vor. Im Zuge dessen werden auch die Grenzen der meisten der 435 Wahlkreise für das US-Repräsentantenhaus neu gezogen.