337 Meter ist sie lang, eine schwimmende Stadt mit mehreren Tausend Einwohnern. Die USS Gerald R. Ford ist der größte Flugzeugträger der Welt, und er ist in den vergangenen Wochen zu einer Art Gradmesser für die Bereitschaft der USA zu einer militärischen Eskalation in der Karibik geworden. Anfang November machte sich die Gerald R. Ford vom Mittelmeer auf, um die amerikanischen Truppen in der Karibikregion zu unterstützen, und löste damit düstere Prognosen aus.