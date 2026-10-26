Für die Republikaner beginnt der Kampf um Texas offenbar auch diesmal genau hier, in der restaurierten Ruine des Fort Alamo. „Vor fast 200 Jahren zogen die furchtlosen Verteidiger von Alamo eine Grenze in den Sand und kämpften bis zum Tod, um die Idee einer neuen Republik zu verteidigen“, schrieb der texanische Gouverneur Greg Abbott im Juni auf der Online-Plattform Substack. Im Jahr 2026 fordere er die republikanischen Wähler aus Texas nun auf, diese Verteidiger zu sein „und die Werte des gesunden Menschenverstandes zu schützen, die Texas zu Texas machen“.