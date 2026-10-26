Foto: Joel Angel Juarez/Getty Images/AFP
Foto: Joel Angel Juarez/Getty Images/AFP

Der Mann, vor dem Trump zittert

Dass der US-Präsident den Demokraten James Talarico nur „Talafreako“ nennt, ist ein sicheres Zeichen, dass er ihn ernst nimmt. Seit mehr als 30 Jahren regieren in Texas die Republikaner, doch jetzt droht ihnen ein Desaster.

Foto: Joel Angel Juarez/Getty Images/AFP
Foto: Joel Angel Juarez/Getty Images/AFP
Der Mann, vor dem Trump zittert
Foto: Joel Angel Juarez/Getty Images/AFP
Foto: Joel Angel Juarez/Getty Images/AFP

Dass der US-Präsident den Demokraten James Talarico nur „Talafreako“ nennt, ist ein sicheres Zeichen, dass er ihn ernst nimmt. Seit mehr als 30 Jahren regieren in Texas die Republikaner, doch jetzt droht ihnen ein Desaster.

Von Peter Burghardt
26. Oktober 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Für die Republikaner beginnt der Kampf um Texas offenbar auch diesmal genau hier, in der restaurierten Ruine des Fort Alamo. „Vor fast 200 Jahren zogen die furchtlosen Verteidiger von Alamo eine Grenze in den Sand und kämpften bis zum Tod, um die Idee einer neuen Republik zu verteidigen“, schrieb der texanische Gouverneur Greg Abbott im Juni auf der Online-Plattform Substack. Im Jahr 2026 fordere er die republikanischen Wähler aus Texas nun auf, diese Verteidiger zu sein „und die Werte des gesunden Menschenverstandes zu schützen, die Texas zu Texas machen“.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.