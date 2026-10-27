Als Carlos Tellez am 19. Dezember 2025 in Dallas, Texas, von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen wurde, rasten ihm tausend Gedanken auf einmal durch den Kopf. Er dachte an seine Familie, sagt er, an seine Frau, an sein ungeborenes Kind. Er dachte an sein Leben in den USA, an das, was er sich seit seiner Flucht aus Venezuela aufgebaut hatte und nun womöglich verlieren würde.