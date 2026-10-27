Foto: Paul Munzinger
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„Sie haben mich hier einfach ausgekippt“

Stell dir vor, du wirst gefesselt, in ein Flugzeug gesetzt und landest in einem Land, von dem du noch nie gehört hast. Das ist die Geschichte von Carlos Tellez, den die Trump-Regierung abgeschoben hat. Nach Liberia.

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„Sie haben mich hier einfach ausgekippt“
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Stell dir vor, du wirst gefesselt, in ein Flugzeug gesetzt und landest in einem Land, von dem du noch nie gehört hast. Das ist die Geschichte von Carlos Tellez, den die Trump-Regierung abgeschoben hat. Nach Liberia.

Von Paul Munzinger
27. Oktober 2026 | Lesezeit: 13 Min.

Als Carlos Tellez am 19. Dezember 2025 in Dallas, Texas, von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen wurde, rasten ihm tausend Gedanken auf einmal durch den Kopf. Er dachte an seine Familie, sagt er, an seine Frau, an sein ungeborenes Kind. Er dachte an sein Leben in den USA, an das, was er sich seit seiner Flucht aus Venezuela aufgebaut hatte und nun womöglich verlieren würde.

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