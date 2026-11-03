Foto: Kike Calvo/AP
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Die Bomben der anderen

Dass Kriege noch tödlich sind, wenn sie längst vorbei sind, wissen sie in Laos besser als anderswo. Dass sich Trump nicht für die Opfer der Millionen US-Streubomben interessiert, auch. Ein Besuch bei Überlebenden.

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Die Bomben der anderen
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Dass Kriege noch tödlich sind, wenn sie längst vorbei sind, wissen sie in Laos besser als anderswo. Dass sich Trump nicht für die Opfer der Millionen US-Streubomben interessiert, auch. Ein Besuch bei Überlebenden.

Von Thomas Hahn
3. November 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Das Letzte, was Phongsavath Manithong sah, war eine kleine Kugel aus Stahl in seiner Hand. Ein Freund habe sie auf dem Heimweg von der Schule gefunden, sagt er. Sie waren Teenager, neugierige Jungs, die durch ihr Heimatdorf Phonthong im Norden von Laos gingen. Der runde, harte Gegenstand war nicht größer als eine kleine Mango. Phongsavath Manithong weiß noch, dass er das Teil unbedingt in die Hand nehmen wollte, dann habe er versucht, es zu öffnen. „Ich wusste nicht, dass es eine Bombe war.“

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