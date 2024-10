Und erlöse uns

Sie waren jung, sie waren in Kalifornien. Und er hatte dieses Auto. Ein offener MG, gelb. Mit seinem Cabrio fuhren sie rüber nach San Francisco, zum Park an der Golden Gate Bridge, die Hügel rauf, die Hügel runter. Irgendwo aßen sie Lunch und hatten ansonsten kein Ziel, nicht in diesen Stunden. Die Sonne schien, der Wind wehte ihnen um die Ohren. „Ein Tag wie heute, klar und schön“, sagt Derreck Johnson und schaut nach draußen. „Wir verstanden uns auf Anhieb. Wir hatten einfach die beste Zeit.“ So ging sie los, seine Freundschaft mit Kamala Harris.