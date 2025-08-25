Foto: J. Scott Applewhite/AP
Foto: J. Scott Applewhite/AP
Foto: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP
Foto: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

Die heimliche Hauptstadt des Internets

Gleich neben Washington liegt eine kaum bekannte zweite Hauptstadt. Durch Ashburn fliesst ein großer Teil des weltweiten Internetverkehrs. Hier wird über die Zukunft der USA gestritten.

Foto: J. Scott Applewhite/AP
Foto: J. Scott Applewhite/AP
Die heimliche Hauptstadt des Internets
Foto: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP
Foto: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

Gleich neben Washington liegt eine kaum bekannte zweite Hauptstadt. Durch Ashburn fliesst ein großer Teil des weltweiten Internetverkehrs. Hier wird über die Zukunft der USA gestritten.

Von Fabian Fellmann
25. August 2025 | Lesezeit: 9 Min.

Wüsste man es nicht besser, man würde glatt an Ashburn vorbeifahren. Ab nach Westen, Blue Ridge Mountains, country roads.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.