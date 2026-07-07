Reine Zufallsbegegnung im National Center for Civil and Human Rights in Atlanta, nur einen Tag bevor der Big Bang den Weltfußball erschüttern sollte. In einer der WM gewidmeten Ausstellung hatten die Kuratoren ein spezielles Trikot in die Vitrine gehängt, eine Reliquie. Jedem, der sich für solche Memorabilien begeistern kann, tritt bei diesem Anblick leichter Begeisterungsschweiß auf die Stirn. Ein schwarzes Shirt aus schwerem Stoff, schmale weiße Längsstreifen, beflockt mit dem Aufdruck Democracia Corinthiana.