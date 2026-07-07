USA-Fans nach dem Spiel gegen Belgien in Miami.
USA-Fans nach dem Spiel gegen Belgien in Miami.
USA-Fans nach dem Spiel gegen Belgien in Miami.
Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo
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Der befleckte Ball

Auch wenn die Belgier die Amerikaner aus der WM rausgekickt haben: Zurück bleibt ein ramponierter Weltfußball. Es kostete Trump einen Anruf, um die Welt des Sports zu beschädigen. Mal sehen, wie schnell sie sich davon wieder erholen wird.

USA-Fans nach dem Spiel gegen Belgien in Miami.
USA-Fans nach dem Spiel gegen Belgien in Miami.
USA-Fans nach dem Spiel gegen Belgien in Miami.
Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo
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Der befleckte Ball
USA-Fans nach dem Spiel gegen Belgien in Miami.
USA-Fans nach dem Spiel gegen Belgien in Miami.
USA-Fans nach dem Spiel gegen Belgien in Miami.
Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo
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Auch wenn die Belgier die Amerikaner aus der WM rausgekickt haben: Zurück bleibt ein ramponierter Weltfußball. Es kostete Trump einen Anruf, um die Welt des Sports zu beschädigen. Mal sehen, wie schnell sie sich davon wieder erholen wird.

Von Holger Gertz
7. Juli 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Reine Zufallsbegegnung im National Center for Civil and Human Rights in Atlanta, nur einen Tag bevor der Big Bang den Weltfußball erschüttern sollte. In einer der WM gewidmeten Ausstellung hatten die Kuratoren ein spezielles Trikot in die Vitrine gehängt, eine Reliquie. Jedem, der sich für solche Memorabilien begeistern kann, tritt bei diesem Anblick leichter Begeisterungsschweiß auf die Stirn. Ein schwarzes Shirt aus schwerem Stoff, schmale weiße Längsstreifen, beflockt mit dem Aufdruck Democracia Corinthiana.

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