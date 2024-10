Wann kommt das Ergebnis?

Am 5. November wird in den USA gewählt. Doch wann wird man wissen, ob Kamala Harris oder Donald Trump das Rennen gemacht haben? Bei der Präsidentschaftswahl 2016 stand schon in den frühen Morgenstunden der Wahlnacht fest, dass Hillary Clinton gegen Donald Trump verloren hatte. 2020 dauerte es vier Tage, bis Joe Biden zum Gewinner ausgerufen wurde. Dieses Jahr könnte es noch länger dauern, bis das endgültige Ergebnis feststeht. Eine Übersicht.