Der Republikaner Donald Trump und die Demokratin Kamala Harris treten am 5. November zur Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika an – die Welt blickt dem Tag gespannt entgegen. Vier Jahre Harris oder vier Jahre Trump, das macht einen großen Unterschied, in den USA und darüber hinaus. Was sagen die beiden zu den wichtigsten Themen?