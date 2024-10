Kalifornier wählen demokratisch, Texaner republikanisch: In der großen Mehrheit der 50 Bundesstaaten ist der Ausgang der Präsidentschaftswahl für beide Kandidaten so erwartbar wie einkalkuliert. Dass das Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump so offen ist wie noch nie in der jüngeren Geschichte, liegt an einer Handvoll Bundesstaaten: den Swing States.