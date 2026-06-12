Foto: JT Vintage/ZUMA Press Wire/IMAGO
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Foto: Evan Vucci/REUTERS
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„Happy Birthday, Mr. President“

Donald Trump ist nicht der erste Regierungschef, der sich zum Geburtstag pompös huldigen lässt. Die denkwürdigsten Feiern von Monroes gehauchtem Ständchen für JFK bis zum Tänzchen von Obama.

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„Happy Birthday, Mr. President“
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Donald Trump ist nicht der erste Regierungschef, der sich zum Geburtstag pompös huldigen lässt. Die denkwürdigsten Feiern von Monroes gehauchtem Ständchen für JFK bis zum Tänzchen von Obama.

Von Charlotte Walser
12. Juni 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Der Abend war schon fast zu Ende, als Marilyn Monroe die Bühne betrat. Sie war in eine weiße Pelz-Stola gehüllt, die sie aber sogleich abstreifte. Ein leises Raunen ging durch das Publikum im Madison Square Garden in New York. Das Magazin Time berichtete später, für einen atemlosen Moment lang habe das Publikum geglaubt, Marilyn Monroe nackt zu sehen. Sie trug aber ein Kleid – hauteng, hautfarben, mit Kristallen besetzt.

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