Die Zeiten sind schwierig, das weiß auch Raymond De Smedt. Der amerikanische Traum: zerplatzt. Das Gelobte Land: versunken in einem grausamen Krieg. Demokratien werden zu Diktaturen, blühende Länder zu gescheiterten Staaten, und viele Menschen wollen nur noch weg. Nicht aber De Smedt, er will bleiben, in Uruguay: „Ein einzigartiges Land“, sagt er.