Ballymena ist eine kleine Stadt in Nordirland, rund 30 000 Menschen leben hier. Der Schauspieler Liam Neeson wurde hier geboren, ansonsten wird Ballymena eher selten in internationalen Medien erwähnt. Nun aber brennen Autos in Ballymena, am Mittwoch hatte es die Polizei in der dritten Nacht hintereinander mit gewaltbereiten und rassistisch motivierten Unruhestiftern zu tun. Dabei sprangen die Unruhen auch auf andere nordirische Städte über, darunter Belfast. Mehr als 40 Polizisten wurden verletzt, mehrere Personen wurden verhaftet.