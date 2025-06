Regenbogenfahnen, soweit man schaut. Sie werden geschwenkt, gehalten, aus den Fenstern gehängt. Dazu Wagen mit wummernder Musik und Zehntausende Menschen, die über Stunden Transparente halten, tanzen, singen, winken, jubeln, trinken, Seifenblasen versprühen oder einfach nur in der Hitze durch die vollkommen überfüllten Straßen laufen. Die Massen, die am Samstagnachmittag durch Budapest ziehen, unterscheiden sich nicht von all den anderen Pride-Paraden, die jedes Jahr im Juni, dem Gedenkmonat der LGBTQ-Bewegung, stattfinden.