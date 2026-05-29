Foto: Denes Erdos/AP Foto: Denes Erdos/AP Rauschhaft hat Ungarn im April den Sturz Viktor Orbáns gefeiert. Doch lässt sich das alte System so schnell abschütteln? Reise durch ein Land, das gerade versucht, sich die Demokratie zurückzuholen. Endlich frei! Foto: Denes Erdos/AP Foto: Denes Erdos/AP Rauschhaft hat Ungarn im April den Sturz Viktor Orbáns gefeiert. Doch lässt sich das alte System so schnell abschütteln? Reise durch ein Land, das gerade versucht, sich die Demokratie zurückzuholen. Endlich frei! Von Verena Mayer und Alex Rühle (Text) und Robert Laszlo Bácsi (Fotos) 29. Mai 2026 | Lesezeit: 23 Min. Und plötzlich tanzt das ganze Land. Bitte aktivieren Sie JavaScript.