Es ist ein Wintertag mit strahlender Sonne und beißendem Frost. Es ist der Tag, an dem Switlana und Ihor Alexandruk an ihren Sohn erinnern wollen. Sie sind dafür extra aus ihrem Dorf in der Region Iwano-Frankiwsk auf den Kiewer Maidan gekommen. Seit Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, seit drei Jahren also, stecken Ukrainer blau-gelbe Fähnchen mit den Namen gefallener Soldaten in die Blumenbeete vor der Säule der ukrainischen Unabhängigkeit. Das für ihren Sohn Nasarij Alexandruk steckt hier schon länger als ein Jahr in der Erde.