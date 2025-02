Generalmajor Christian Freuding ist vor einer Stunde aus der Ukraine zurückgekehrt und sitzt schon wieder in seinem Büro im Bundesverteidigungsministerium. Der Leiter des Sonderstabs Ukraine wirkt wie immer ruhig, auch wenn in der Welt gerade nichts mehr ruhig ist. In Kiew hat der 53-Jährige abends neue Angriffe erlebt, das Surren der Drohnen war sehr nah. Drei Jahre nach Kriegsbeginn droht das Ende der Unterstützung durch die USA, auch für die Bundeswehr sind im Pentagon die bisherigen Ansprechpartner auf einmal nicht mehr da. Funkstille.