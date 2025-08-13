Während die ukrainischen Streitkräfte an der Front unter größtem Druck stehen, will sich US-Präsident Donald Trump am Freitag persönlich mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin in Alaska treffen. Diese Woche im August 2025 könnte also, nach 42 Monaten Krieg in der Ukraine, entscheidend werden für dessen weiteren Verlauf. Sowohl militärisch als auch diplomatisch. Es könnte sich aber auch herausstellen, dass sich an der gegenwärtigen Situation kaum etwas ändert. Beide Szenarien sind möglich. Hier ist die Ausgangslage.