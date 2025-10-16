Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
Ukraine
Liefert Trump jetzt „Tomahawks“ – oder blufft er nur?
Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
Ukraine
Liefert Trump jetzt „Tomahawks“ – oder blufft er nur?
Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
16. Oktober 2025 | Lesezeit: 6 Min.
Jetzt wendet sich Donald Trump wieder dem Krieg in Osteuropa zu, wenige Tage nach seiner Rückkehr von der Friedensmission im Nahen Osten. Am Donnerstag telefonierte der US-Präsident zwei Stunden lang mit Wladimir Putin, den er im August in Alaska getroffen hatte. „Ich glaube, dass mit dem heutigen Telefongespräch große Fortschritte erzielt wurden“, informierte der US-Präsident anschließend, bald wolle er sich mit dem russischen Präsidenten in Ungarn treffen. An diesem Freitag kommt erstmal Wolodimir Selenskij ins Weiße Haus, und es ist klar, was sich der ukrainische Präsident diesmal wünscht: „Er möchte Tomahawks haben“, sagte Trump kürzlich. „Wir haben viele Tomahawks.“