Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press

Ukraine

Liefert Trump jetzt „Tomahawks“ – oder blufft er nur?

Der US-Präsident droht mit Marschflugkörpern für die Ukraine, sie könnten tief in Russland Ziele angreifen. Am Freitag empfängt er Selenskij, aber vorher hat Trump mit Putin telefoniert und will ihn bald in Ungarn treffen.

Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press

Ukraine

Liefert Trump jetzt „Tomahawks“ – oder blufft er nur?
Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press

Der US-Präsident droht mit Marschflugkörpern für die Ukraine, sie könnten tief in Russland Ziele angreifen. Am Freitag empfängt er Selenskij, aber vorher hat Trump mit Putin telefoniert und will ihn bald in Ungarn treffen.

Von Peter Burghardt, Sebastian Gierke und Frank Nienhuysen
16. Oktober 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Jetzt wendet sich Donald Trump wieder dem Krieg in Osteuropa zu, wenige Tage nach seiner Rückkehr von der Friedensmission im Nahen Osten. Am Donnerstag telefonierte der US-Präsident zwei Stunden lang mit Wladimir Putin, den er im August in Alaska getroffen hatte. „Ich glaube, dass mit dem heutigen Telefongespräch große Fortschritte erzielt wurden“, informierte der US-Präsident anschließend, bald wolle er sich mit dem russischen Präsidenten in Ungarn treffen. An diesem Freitag kommt erstmal Wolodimir Selenskij ins Weiße Haus, und es ist klar, was sich der ukrainische Präsident diesmal wünscht: „Er möchte Tomahawks haben“, sagte Trump kürzlich. „Wir haben viele Tomahawks.“

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.