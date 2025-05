Gesprochen wird über die Ukraine gerade viel. Vor allem in den USA und Russland. Doch all die Worte haben das angegriffene Land dem Frieden nicht näher gebracht. Die Ukraine hat mehrfach einen Waffenstillstand angeboten, Russland geht darauf aber nicht ein, verzögert die Verhandlungen und versucht weiter, an der Front Fakten zu schaffen. Wladimir Putin will den Krieg fortsetzen. Deshalb musste US-Vizepräsident J. D. Vance gerade eingestehen, dass dieser Krieg „nicht so schnell enden wird“. Zuvor hatte er immer wieder insinuiert, die Ukraine könne ohnehin nicht gewinnen.