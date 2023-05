Salutschüsse über Moskau

Präsident Wolodimir Selenskij hatte den 9. Mai erst am Tag zuvor per Erlass zum „Europa-Tag“ umgewidmet. Bisher erinnerten sich die Ukrainer an diesem Tag ebenfalls an den Sieg über Hitler-Deutschland, vergangenes Jahr fiel die Feier zum Siegestag allerdings bereits wegen des Krieges aus. Einem neuen Gesetzentwurf Selenskijs zufolge begeht die Ukraine ihn künftig schon am 8. Mai, gedenkt der Opfer des deutschen Regimes einen Tag früher als bisher. „Wir erinnern uns an den Heroismus von Millionen Ukrainern im Krieg gegen den Nazismus – wir sehen den gleichen Heroismus in den Aktionen unserer Soldaten heute“, sagte der Präsident nun in seiner Ansprache zum 8. und 9. Mai. „Zusammen mit dem gesamten freien Europa werden wir am 9. Mai den Tag Europas in der Ukraine feiern.“ Europa, das die Ukraine unterstütze, „das ukrainischen Frauen und Kindern Zuflucht gewährt, das unsere Souveränität nicht einschränkt und unser Recht, unseren eigenen nationalen Weg zu wählen, nicht infrage stellt“, sagte der Präsident.

Im Zentrum Kiews gedenkt Kommissionspräsidentin von der Leyen der ukrainischen Opfer seit 2014 an einer Gedenkwand mit den Fotos gefallener Soldaten.